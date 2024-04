Palmeiras x Flamengo no Allianz Parque. Informações e palpites da 3a rodada

ÁRBITRO DE VÍDEO - Daiane Muniz (SP)

ATLÉTICO GOIANIENSE x SÃO PAULO

Domingo, Castelo do Dragão, 18h30

ANÁLISE - O Atlético não perde no Castelo do Dragão desde 6 de junho. São 20 jogos, com 14 vitórias no período. Ou seja, não foi derrotado no seu estádio sob o comando de Jair Ventura. Risco para o São Paulo com o interino Mílton Cruz.

ATLÉTICO GOIANIENSE - Problemas - Adriano Martins (machucado), Campanharo (machucado, dúvida) - Time provável (4-2-3-1) - Ronaldo, Bruno Tubarão, Pedro Henrique, Alix e Guilherme Romão; Rhaldney e Baralhas; Shaylon, Luiz Fernando e Alejo Cruz; Emiliano Rodriguez. Técnico: Jair Ventura

Últimos cinco jogos - d-d-v-v-v