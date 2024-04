Palmeiras nunca venceu Flamengo no gramado sintético do Allianz

São seis jogos de tabu, duas vitórias rubro-negras, uma em gramado natural e outra em sintético, quatro empates, um em grama natural e outro artificial.

Na história do estádio do Palmeiras, desde o acordo de direitos de superfície para a W. Torre, são duas vitórias do Palmeiras, ambas em grama natural, duas do Flamengo, uma em sintético, e cinco empates.

O Palmeiras não venceu o Flamengo no gramado artificial do Allianz. Na gestão Landim, o Palmeiras ganhou em Brasília e Montevidéu.