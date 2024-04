Libra com apenas oito clubes na Série A representa risco para Pay-Per-View

Hoje, a Libra tem nove clubes da Série A, mas apenas oito assinaram o contrato com a Globo. O Corinthians segue em compasso de espera. Esse número pode subir para dez, com o retorno do Santos e a assinatura corintiana. Mas também pode permanecer em oito, se Augusto Melo decidir assinar com outro bloco e se um dos clube da Libra, o Vitória, por exemplo, for rebaixado. Neste caso, mesmo com o acesso provável do Santos, a Libra manteria oito clubes na Série A.

Desde 2006, quando a primeira divisão passou a ser disputada por 20 clubes, o máximo de representantes hoje na Libra foi oito. O mínimo, cinco. Com oitro clubes, como atualmente acontece, e com o direito do mandante, que passará a prevalecer a partir do contrato de 2025 a 2029, o pay-per-view deixaria de ter cinco jogos exclusivos por rodada. Passaria a ter meia partida por rodada, uma a cada duas jornadas de Brasileirão.

A conta não é simples, mas compreensível. Num cenário em que Internacional, Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Fortaleza sejam mandantes, seis partidas terão direitos de emissoras de TV que assinem contratos com a Liga Forte Futebol.

Digamos: Fluminense x Flamengo, Cruzeiro x Atlético, Internacional x Grêmio, Botafogo x Palmerias, Vasco x São Paulo e Fortaleza x Bahia. Neste caso, só quatro jogos teriam TV com contratos assinados pela Libra, dois em TV aberta para praças diferentes do Brasil, duas para TV fechada. E o pay-per-view.

O cenário pode mudar se a Liga Forte União assinar com a Globo. Mas pode ser necessário desconsiderar o dinheiro do pay-per-view, no caso de haver oito clubes da Libra na Série A.