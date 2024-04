Como Palmeiras x Flamengo virou o maior clássico do Brasil

O Fla-Flu é mais importante na cidade do Rio de Janeiro do que enfrentar o Palmeiras.

Mas as conversas dos últimos dez anos fizeram com que Palmeiras x Flamengo se tornasse o clássico mais aguardado.

Também o mais perigoso, levando em conta que os jogos entre os quatro grandes de São Paulo têm torcida única e, no ano passado, uma falha de estratégia da Polícia Militar permitiu o homicídio da torcedora Gabriela Anelli, horas antes de Palmeiras x Flamengo, na rua Padre Antônio Tomaz, na zona oeste de São Paulo.

A rivalidade entre torcidas uniformizadas é antiga.

Nas ruas da cidade, não.

Em 1979, Flamengo 1 x 4 Palmeiras, no Maracanã, foi marcado por brigas de torcidas. Em 1983, a Mancha Verde nasceu com a missão auto-atribuída de acabar com a fama de "bunda mole" da torcida palmeirense. Não é possível determinar a data. Dessa época, conta-se que a torcida do Palmeiras emboscou as uniformizadas rubro-negras atirando uma banca de jornal sobre um ônibus que passava pela via Dutra.