Carpini é quarto técnico com menos jogos no século e o nono na história

Thiago Carpini não recebeu nenhum telefonema da direção do São Paulo até as 11 horas da manhã desta quinta-feira. A nota oficial do clube foi publicada às 12h12. Antes, o clube já havia consultado treinadores para seu lugar. Não conversou com Rafa Benítez, nome que surgiu por meio de conversas de empresários.

O treinador deixa o Morumbi como o quarto técnico com menor número de jogos pelo São Paulo no século. Foram 18 partidas, 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas.

Menos do que ele no século 21, apenas Doriva, que orientou o time por sete partidas em 2015, André Jardine, 15 jogos em 2019 e Paulo Autuori, em sua passagem pelo clube em 2013, com apenas 17 compromissos. Se considerar várias passagens e também como interino, caso de Jardine, Carpini passa a ficar atrás apenas de Doriva.