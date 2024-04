Quanto José Mourinho custaria ao São Paulo

O técnico do São Paulo é Thiago Carpini e esta reflexão existe apenas por causa da invasão da torcida do São Paulo às redes sociais de José Mourinho. O treinador campeão da Champions League pelo Porto (2004) e Internazionale (2010) não costuma trabalhar por menos de 10 milhões de euros por ano. Mas a informação da Itália é de que seu contrato com a Roma remunerava em 8 milhões de euros por temporada.

Pela cotação do euro na manhã desta quarta-feira, isso representaria R$ 43 milhões. Ou R$ 3 milhões por mês, considerando o 13o salário.

Com toda a comissão técnica, representaria 18 milhões de euros, ou R$ 96 milhões. O gasto chegaria a perto de R$ 7,3 milhões mensais.