Flamengo joga simples para ser líder e apressar decisão do São Paulo

No Flamengo, é diferente.

O time não é espetacular, sofreu contra o Atlético Goianiense, mas fez apresentação segura contra o São Paulo.

Há momentos de brilho, como os dribles de Pedro na jogada do segundo gol. De sua finalização e do rebote do goleiro Rafael, nasceu a finalização de De la Cruz, para o fundo das redes.

Tite montou um 4-1-4-1, graças à ausência de De Arrascaeta. Bruno Henrique começou pela direita, com De la Cruz e Allan nas meias, Éverton Cebolinha à esquerda. A lesão do ponta esquerda no início do jogo provocou a entrada de Luiz Araújo e o deslcamento de Bruno Henrique para a esquerda.

O primeiro gol foi questão de tempo e a finalização de longa distância de Luiz Araújo dificultou a vida de Rafael, que não alcançou.

Carpini tentou mexer na equipe no intervalo. Trocou Ferraresi e Michel Araújo por Ferreirinha e Erick, abriu mão dos três zagueiros, não recuperou o meio-de-campo. Por isso, sofreu o segundo gol, o de De la Cruz.