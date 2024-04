Contratação de Felipe Anderson por Palmeiras mudou capa de jornal na Itália

Imagem: Reprodução/Tuttosport

As duas edições distintas, com a possibilidade de virada de Mbappé em Barcelona, dão noção da surpresa causada na Itália pela decisão de Felipe Anderson voltar ao Brasil.

Houve mais coisas surpreendentes na transação. Em Roma, durante encontro com Leonardo Hollanda, que fez o negócio, Felipe relatou seu espanto pelo fato de a negociação não ter sido noticiada em nenhum lugar, nem na Itália nem no Brasil, antes de seu desfecho. Perguntou se havia poucas pessoas sabendo do acerto. Ouviu que havia muita gente dentro do Palmeiras com conhecimento das tratativas, mas que todos tiveram o compromisso de não divulgar.

Felipe Anderson chegará ao Palmeiras em julho e encerra, em tese, o ciclo de reforços para Abel Ferreira em 2024. Seu salário será inferior ao de Dudu, o atleta mais bem remunerado no Parque Antarctica.