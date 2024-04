A certeira contratação de Felipe Anderson

O terceiro é o silêncio. Impressionante como a direção palmeirense não deixa vazar informações e anuncia o que, anres, nenhum de nós, jornalistas, é capaz de apurar. O repórter sempre vai querer a notícia. Para o dirigente, o segredo pode ajudar muito.

Ao preferir o Palmeiras ao contrato com a Juventus, que o queria, Felipe Anderson oferece mais um sinal de que, se organizar, o Brasil melhora seu campeonato.

Artur Jorge troca o Braga pelo Botafogo antes do fim do Campeonato Português, o mesmo acontece com André Silva, artilheiro do Vitória de Guimarães, que preferiu o São Paulo à disputa pela Liga Europa.

Pela idade, Felipe Anderson é uma exceção no mercado palmeirense. Um olhar para ser competitivo no Mundial de Clubes de 2025.