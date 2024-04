Renovação apressada da arbitragem pode ser causa de trágicas atuações

Dos dez árbitros mais escalados no Brasileirão do ano passado, só três estavam na primeira rodada, entre sábado e domingo. O pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima foi o segundo em 2023 e não cometeu erros graves em Internacional 2 x 1 Bahia, mas relatou ter sido ofendido no intervalo por um dirigente que julgava a arbitragem muito ruim. O catarinense Bráulio da Silva Machado, quinto mais escalado em 2023, foi elogiado depois de apitar Vitória 0 x 1 Palmeiras. O paulista Flávio Rodrigues de Souza, sexto mais utilizado em 2023, foi criticado por não marcar dois pênaltis, um para o Vasco, outro para o Grêmio.

Está claro que Wilson Luis Seneme tenta renovar o quadro de arbitragem e também que não há sinais de sucesso na empreitada, pelo menos na primeira rodada. Dos dez árbitros utilizados, dois estrearam em 2022, quatro em 2023, dois em 2014. Dois foram estreantes: Bruno Pereira Vasconcellos (BA) e Alex Gomes Stéfano (RJ).

Surpreendentemente não houve graves reclamações nem em Criciúma 1 x 1 Juventude, apitado pelo baiano, nem em São Paulo 1 x 2 Fortaleza, pelo árbitro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.