PVC de domingo - Brasileiro começa melhor do que foi e pior do que pode ser

As coisas melhoraram no Brasileirão nos últimos vinte anos. Em 2005, de 21 jogos como mandante, o Corinthians não teve nenhum com 33 mil pagantes. Nem sequer a decisão contra o Internacional.

Semana passada, surpreendeu por um ridículo índice de 32 mil espectadores contra o Nacional do Paraguai, em Itaquera. A média corintiana no título de 2005, com Tévez e Nilmar, foi de 26 mil pessoas por jogo. Ano passado, em 13º lugar, 39 mil!

O Palmeiras se apresentou para uma arquibancada de apenas 28 mil torcedores na Libertadores, quinta-feira.