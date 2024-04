Arsenal e Liverpool pedem ao Manchester City para ser campeão, please!

O Liverpool desperdiçou infinidade de chances de gol, teve bola na trave chutada por Endo, uma falha grave do zagueiro francês Konaté que resultou no gol de Eze, do Crystal Palace. Outra oportunidade de ouro oferecida por Van Dijk e desperdiçada por Olise.

Perdeu por 1 x 0 em Anfield.

Mais tarde, o Arsenal repetiu o roteiro, perdeu gols com Gabriel Jesus, Trossard, Saka, consagrou a grande atuação do zagueiro brasileiro Diego Carlos, ofereceu o contra-ataque e perdeu por 2 x 0 no Emirates.