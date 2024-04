Internacional acaba com série de empates e chega a 15 jogos sem perder

A série de quatro empates seguidos eliminou o Internacional do Campeonato Gaúcho, complicou a campanha na Sul-Americana, coincidiu com a estreia do uniforme de mangas brancas, mas não acabou com a invencibilidade.

A virada e o bom futebol na estreia do Brasileirão, contra o Bahia, devolve a paz e faz o Inter alcançar 15 jogos sem perder.

Ainda sem Aránguiz, com Alan Patrick e Enner Valencia machucados, o time buscou a reação depois de sofrer gol de Biel no início da segunda etapa.