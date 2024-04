Fortaleza ganha pela quarta vez seguida no Morumbis. Carpini corda bamba

Os gritos de burro logo depois do gol de Machuca doeram fundo no coração do técnico Thiago Carpini e da direção que sustenta seu trabalho. Vojvoda mexeu no Fortaleza, interferiu bem na partida, fez seu time superior no segundo tempo.

O Fortaleza fez 1x0 com Luc ero, livre no meio da área, defendida por três zagueiros. Depois, contra-ataque com bola perdida na área ofensiva. Machuca atavessou o canpo sem desarme, sem falta nem incômodo.

Falta de sorte as alterações para tentar reequilibrar a partida acontecerem aos 20 minutos e o primeiro gol do Fortaleza ocorrer um minuto depois. O São Paulo se desarticulou e levou o contra-golpe fatal.