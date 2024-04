Brasileirão começa com clássicos. Informações e palpites do PVC

ANÁLISE - Reabertura do Serra Dourada terá mais torcedores do Flamengo do que do Atlético e este é mais um ingrediente para imaginar ser possível o rubro-negro carioca quebrar a sequência de 15 vitórias seguidas do Dragão.

ATLÉTICO GOIANIENSE - Problemas - Bruno Tubarão (machucado), Roni (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alex e Guilherme Romão; Baralhas e Rhaldney; Shaylon, Luís Fernando e Alejo Cruz; Emiliano Rodriguez. Técnico: Jair Ventura

Últimos cinco jogos - v-v-v-v-v

FLAMENGO - Problemas - Wesley (machucado), Gérson (problema renal), Gabriel (suspenso pelo procedimento antidoping) - Time provável (4-2-3-1) - Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e De la Cruz; Luiz Araújo, De Arrascaeta e Éverton Cebolinha; Pedro. Técnico: Tite

Últimos cinco jogos - v-v-e-v-e

CURIOSIDADE - O Atlético Goianiense tem a maior sequência de vitórias seguidas entre todos os times da Série A.