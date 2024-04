As contradições da licitação do Maracanã

Nenhum clube pode garantir mais do que as 19 rodadas do Brasileirão, em uma década. Basta ver que o Corinthians não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

É inegável que, agora, finalmente, o governo do Estado do Rio faz sua parte com o edital. Mas não parece haver concorrência absolutamente igual se a proposta técnica tem peso de 40% na nota global, a proposta financeira vale 60%, mas nem se chega ao valor econômico se não houver 25 partidas garantidas. Sendo que só podem garantir isso por vinte anos os consórcios com dois clubes.

Flamengo e Fluminense podem garantir 70 partidas hoje. O Vasco, só 19. O consórcio RNGD, menos ainda, mas apresentava garantias com Brusque e Santos. O ganhador da licitação administrará o estádio por 20 anos e, daqui a 10, ninguém tem nenhuma certeza.

O Flamengo pode jogar 70% de suas partidas no Gasômetro e o Vasco, em São Januário.

Melhor do que nada. Mesmo assim, não dá para confiar na palavra isenção no atual estágio de credibilidade do Palácio Guanabara.