Direção entende que São Paulo venceu por mexidas de Carpini e técnico segue

A vitória do São Paulo por 2x0 aconteceu por causa da interferência de Thiago Carpini na escalação e nas alterações. O trabalho seguirá e não importam os protestos das arquibancadas, que vaiaram o nome do técnico, aplaudiram o de James, no anúncio da escalação, e xingaram o treinador na saída do gramado com cantos de "Hei, Carpini, VTNC..."

O poder de decisão é do presidente Julio Casares. A tendência é a confirmação do técnico no cargo.

Contra o Cobresal, foi decisiva a entrada de André Silva para ajudar Calleri e aumentar a opção do jogo aéreo, que levou ao primeiro gol.