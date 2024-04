O Barcelona perto da semifinal e sem jeito de Barcelona

Não deixa de ser diferente ver o Barça ganhando do PSG com 45% de posse de bola aos 40 do primeiro tempo.

Ou, mais, com 41% ao final do jogo, Paris 2 x 3 Barça.

Xavi não é assim. O Barcelona também não. Mas o jogo é de estratégia.

Quando se reconhece inferior, marca-se. O Barça marcou muito.

Duas linhas defensivas de quatro e velocidade para escapar para o ataque.

E assim fez 1 x 0, gol de Raphinha.