Real Madrid e Manchester City têm heróis improváveis e mantêm luta por vaga

Carlo Ancelotti montou um 4-4-2 diferente da maior parte da temporada. Quem voltava para fechar o lado esquerdo do meio de campo era Rodrygo, com Bellingham mais livre, perto de Vinicius Júnior, no ataque.

O Real Madrid virou para 2 x 1, aos 13 minutos, uma partida que começou perdendo por 1 x 0, aos 3 da primeira etapa Do 1 x 0 com Bernardo Silva no segundo minuto, para a virada merengue, gol contra de Rubem Dias e de Rodrygo com toque sutil na saída de Ortega.

O segundo tepo foi ainda melhor do que o primeiro, porque Foden e Gvardiol viraram o marcador com chutes de longa distância. Então, oum dos meio-campistas que não conseguiram bloquear, Valverde, passou a herói co gol espetacular, após cruzamento de Vinicius Júnior.

Veio o empate final, passe de Vini Júnior, para Valverde dar sem-pulo incrível.

O Real Madrid espera o jogo de volta, em Manchester, sabendo que não será favorito. ,