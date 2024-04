Flamengo sofre gol e estreia diferente de seus anos de títulos

O Flamengo estreou com vitórias em suas San José, em Oruro, em 2019, e do Sporting Cristal por 2 x 0, em Lima, 2022.

Tite, quando ganhou o troféu pelo Corinthians, estreou com empate na Venezuela, contra o Táchira, com gol de Ralf, no último minuto.

O início, em Bogotá, foi diferente. O Flamengo nem começou com vitória como em seus anos de troféus, e ainda teve a frustração de sofrer o empate, aos 36 do segundo tempo, no primeiro lance de Daniel Ruiz, que passou pelo Santos no ano passado.