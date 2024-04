Corinthians em campo para jogo oficial, 19 dias depois

Faz exatamente um mês a eliminação do Corinthians do Campeonato Paulista, fruto da combinação de sua vitória por 3x2 sobre o Santo André e da vitória da Inter de Limeira sobre o Ituano. Também faz 19 dias do último jogo oficial, a vitória sobre o São Bernardo.

Pelo que se viu no amistoso contra o Londrina, não melhorou muito ainda. Contraste com o Santos, cujo presidente foi eleito mais tarde do que Augusto Melo e já conseguiu resultados bem mais expressivos, como se viu na vitória sobre o Palmeiras.

Antes dos 19 dias sem partidas oficiais deste ano, o Corinthians ficou 28 dias parado em 2014, 25 sem atividade em 2004. Malditos anos terminados em quatro, porque passaram em branco, sem títulos, os de 1994, 1984, 1974 e 1964. E até o Paulista do IV Centenário foi festejado já em janeiro de 1955.