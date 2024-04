Neymar e Santos são um caso de amor que pode dar justa causa na Arábia

Neymar entrou no gramado da Vila Belmiro vestido com a camiseta branca e dourada do Santos dm homenagem a Pelé. Cumprimentou respeitosamente os mitos Pepe e Clodoaldo e, ao lado deles, foi aclamado: "Olê, olê, olá! Neymar, Neymar!"

Palmeirense na infância, comemorou o gol de Otero de modo a não deixar dúvidas de que lado bate seu coração na vida adulta. Ainda que, contra o Corinthians, impressionou-se com o número 5 santista, que desconhecia ser João Schmidt.

Jogador gosta mesmo é de jogar, não de conhecer o jogo, e ao ídolo tudo se perdoa. Neymar é ídolo da Vila, de onde saiu avisando que voltará para atuar no Brasileiro de 2025.