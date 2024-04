Landim erra informação sobre Allianz Parque ao defender SAF de estádio

Não é.

Palmeiras e W. Torre nunca constituíram uma Sociedade de Propósito Específico, empresa com objetivo determinado, no caso para construir um estádio. Diferentemente do que foi afirmado, o contrato entre Palmeiras e W. Torre foi de Direito de Superfície, para construir e usar comercialmente.

Landim também se equivoca no conceito, ao afirmar que, no dia seguinte à inauguração, o parceiro se tornará seu inimigo, porque haverá interesses conflitantes.

Ao contrário, interessa à W. Torre que o Palmeiras jogue o maior número possível de partidas no Allianz Parque, porque ela detém 10 mil cadeiras e as vende para torcedores palmeirenses. Os dois meses de ausência do estádio produziram protestos de seus clientes, que compraram assentos para assistirem às partidas, que não aconteceram lá pelo problema do gramado.

Que existe hoje um litígio entre Palmeiras e W. Torre, é público. Mas não é pela criação de uma SPE, que nunca houve.

O modelo faz a W. Torre ganhar com os jogos e o Palmeiras ter lucro com os espetáculos musicais. Os balanços do clube de 2022 e 2023 mostram que o clube tem R$ 45 milhões a receber apenas do uso para shows no ano passado.