Ineditismo de caso Gabigol exige reflexão de todos os lados

Gabigol jura não ter fraudado o exame antidoping, porque não compreende a importância do trabalho dos agentes anti dopagem. Porque não compreende que, no passado, jogadores importantes admitiam fraudar propositadamente. Mário Sérgio, extraordinário jogador e, mais tarde, brilhante comentarista, admitia as fraudes.

Nos tempos românticos, em que geladeiras com cerveja inundavam os exames para facilitar a coleta, o craque campeão brasileiro pelo Internacional levar frascos de urina alheira escondidos no calção. Como a rotina dos médicos não exigia olhar diretamente para a urina caindo do corpo do atleta, despejava-se o líquido do frasco, não da uretra.

A fraude de Gabigol é inédita, não tem refinamento, não é criminosa, mas driblar o exame é grave e a rotina deve ser seguida à risca por causa dos casos do passado.