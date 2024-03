Flamengo é favorito e Vasco mostra com Payet como futebol é roda gigante

Já foi recorde a quarta finalíssima consecutiva, no ano passado, mas a derrota do Fluminense para o Botafogo mudou tudo de figura.

O Vasco goleou a Portuguesa, o Nova Iguaçu venceu o Volta Redonda e foi vice-campeão da Taça Guanabara. Fluminense em quarto.

E o Fluminense, em quarto lugar, vai se encontrar com o Flamengo. Os dois times mais fortes do Rio se enfrentarão na semifinal, no que alguém considerará final antecipada.

Só que não. Porque o Vasco está competitivo, palavra usada por sua diretoria antes de a temporada começar, para descrever qual compromisso haveria com o ano de 2024.

"Temos de ser competitivos", disse Alexandre Mattos.

É.