Fluminense completa onze clássicos sem vencer e Fábio Matias ganha força

Está claro que o clássico Vovô não era prioridade nem para Botafogo, nem para o Fluminense.

Com o Flamengo já vencedor da Taça Guanabara, a questão era saber se o Flu pode terminar em quarto lugar e enfrentar o campeão da primeira fase já nas semifinais ou se seria o vice-campeão.

Já o Botafogo prioriza a Libertadores, contra o Bragantino, na quarta-feira. Mas era importante a terceira vitória em três jogos sob o comando de Fábio Matias.

Então, importante mesmo foram: 1. os gols de Marlon Freitas; 2. O Fluminense não ganha clássicos.

Pode incomodar os jogadores e todo mundo se lembra que os jogos grandes foram vencidos pelo Flu, no ano passado.

Isto não impede que se lembre do fato. São 11 clássicos contra Botafogo, Flamengo e Vasco desde os 4 x 1 no rubro-negro na final do estadual de 2023. O retrospecto recente indica cinco derrotas e seis empates.