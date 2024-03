Dorival Júnior evidencia Brasil que se renova em campo e não muda fora dele

O novo técnico admite a dificuldade para se adaptar à nova função. Vai ser mais fácil se trabalhar todos os dias, mesmo que assistindo aos jogos, em vez de dar treinos. Ver tudo o que acontece fora do Brasil ajudará a compreender mais rapidamente as exigências do jogo contra europeus, grande deficiência brasileira depois do pentacampeonato.

Prometeu observar os que atuam dentro do país e cumpriu. São sete os que atuam aqui, quatro dos cinco estreantes, menos Savinho, mais André e Endrik.

A seleção finalmente jogará dois amistosos importantes, testes difíceis, contra Espanha e Inglaterra.

O problema, para variar, é tirar jogadores em fases decisivas de campeonatos do Brasil. Ah, mas são só os estaduais, que a imprensa (nós) dizemos há décadas que não valem nada.

Mas é ruim jogar semifinal de estadual desfalcado.

O Flamengo sem Ayrton Lucas, o Palmeiras sem Endrick e Murilo, o São Paulo sem Pablo Maia e Rafael, o Fluminense, sem André, o Athletico Paranaense sem Bento.