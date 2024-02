Lojistas preferem Puma a Adidas e Legea em licitação de camisa do Palmeiras

A Puma é fornecedora oficial do Palmeiras desde 2019 e disputa licitação com Adidas e Legea. Dentro do clube, diz-se que há outras marcas interessadas no processo licitatório.

O Palmeiras foi o primeiro clube do Brasil a utilizar a marca de um fornecedor de material esportivo em sua camisa. Aconteceu em 1977, ano da entrada da Adidas. Quase simultaneamente, o Internacional também passou a vestir camisas com a flor de lotus, símbolo da Adidas na década de 1970.

Nos primeiros meses do contrato com a Adidas, o Conselho Deliberativo palmeirense reuniu-se para proibir a introdução das três listras no ombro. Poucos meses depois a fornecedora alemã passou a entregar o material sem as três listras. Elas voltaram ao ombro em apenas um jogo, de 1987, e o modelo foi aposentado logo depois de derrota por 3 x 0 para o Corinthians. Em 1989, listras na parte frontal das mangas, só em um amistoso contra o Sevilla.

A Adidas foi fornecedora do Palmeiras entre 1977 e abril de 1993, quase todo o período da fila de títulos. Depois, o clube vestiu Rhumell entre 1993 e 1996, Reebok entre 1996 e 1999, novamente Rhumell até o rebaixamento, em 2002, Diadora entre 2003 e 2005. O clube conquistou os estaduais de 1993/1994/1996, os Brasileiros de 1993/1994 e o Rio-São Paulo de 1993 com Rhumell. Ganhou a Copa do Brasil e a Mercosul de 1998 com Reebok, que deixou de estampar sua marca nas semifinais da Libertadores de 1999, conquistada novamente com Rhumell.

A Adidas voltou a ser fornecedora oficial do Palmeiras entre 2006 e 2018. Com a marca das três listras estampada na camisa, o Palmeiras conquistou o Paulista de 2008, as Copas do Brasil de 2012 e 2015, os Brasileiros de 2016 e 2018. A Puma estampou as camisas campeãs paulistas de 2020, 2022 e 2023, brasileiros de 2022 e 2023, Libertadores de 2020 e 2021, Copa do Brasil de 2020, REcopa Sul-Americana de 2022, Supercopa do Brasil de 2023.