Luta contra violência no futebol lembra o filme Feitiço do Tempo

Bill Murray fazia o papel de um repórter enviado para a cobertura do Dia da Marmota e fica preso num looping sem fim, em que sempre acordava na mesma data vivenciava as mesmas situações.

É o que parece a luta contra a violência no futebol.

Seis dias depois do atentado ao ônibus do Fortaleza, o presidente do Sport solicitou a expulsão de 34 sócios do clube, integrantes da Torcida Jovem. O presidente da FPF, Evandro Carvalho, pediu torcida única em todo o Brasil.