O Palmeiras não gosta de Barueri

A torcida não gosta de Barueri. Os jogadores não gostam de Barueri. Abel Ferreira já disse que não gosta de jogar em Barueri. E houve alagamento pela chuva, minutos antes do jogo contra o Mirassol.

A casa do Palmeiras é o Allianz Parque.

É assim desde 1920, quando o velho Palestra Itália comprou o terreno onde a Companhia Antarctica Paulista mantinha o parque, dentro do qual havia o campo em que se disputou a primeira partida de campeonato oficial da história do Brasil: Mackenzie 2 x 1 Germânia.

Há problema pontual com o gramado do Allianz Parque. Nesta semana, seis aviões trarão 23 toneladas de cortiça, para concluir a reforma da grama sintética do estádio. O problema ressalta a falha de comunicação entre as duas partes proprietárias da arena. A tendência é retornar ao Allianz nas quartas de final do estadual.

Ainda que Leila Pereira diga que o modelo de negócio assinado no final da década de 2000 é ruim para o Palmeiras, as experiências de Neo Química Arena, Arena do Grêmio apresentam resultados muito piores. Até mesmo do Morumbi, quitado, precisará de uma obra pública e apoio governamental, para haver autonomia de reforma.

O Allianz não foi construído com dinheiro público e o Palmeiras também não gastou nenhum centavo. Há uma dívida da W. Torre que está na arbitragem e, enquanto isto acontecer, a direção palmeirense precisará utilizar dois de seus cinco sentidos: visão e audição.