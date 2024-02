Torcida do Santos dá espetáculo e time de Carille retribui

O Morumbis cheio e pintado de branco e preto lembrava os a década de 1980, e não somente pela homenagem ao uniforme com o qual o time de Serginho Chulapa venceu o Corinthians, em 2 de dezembro de 1984. O Santos deveria jogar todo de branco, seu rosto, mas preferiu a camisa listrada, com calções e meias brancos, como na final de quarenta anos atrás, e como Pelé se vestia.

As arquibancadas cheias também lembraram tempos em que havia mais santistas no Morumbis do que são-paulinos, corintianos e palmeirenses. Houve 50.532 pagantes, maior público do Campeonato Paulista. Em 1983, o maior público do estádio do São Paulo no ano foi em Santos x Flamengo, 120 mil, muito mais do que os 88 mil que pagaram para assistir a São Paulo 1 x 1 Corinthians, na final do Paulistão.

Pois o Santos voltou a ser recordista de público no Morumbis, neste ano, homenageou o time de Serginho Chulapa, indiretamente Pelé, e especialmente sua torcida, que proporcionou espetáculo impressionante.