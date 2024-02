Grenal mostra segurança de árbitro sem VAR e do Inter contra rival

Nos acréscimos de um Grenal espetacular, de alternâncias no domínio, o Internacional melhor e o Grêmio na frente, gol contra de Renê...

Depois, o Grêmio marcador e gol de Maurício de fora da área.

O Internacional voltou no ataque e Villasanti marcou em novo erro de Renê, e de Robert Renan.

E, então, o Inter mostrou sua superioridade.

Primeiro, tática. Coudet escala no 4-1-3-2, muda o posicionamento de Aránguiz, mais recuado em relação ao ano passado, mantém Alan Patrick como segundo atacante. Mas o time cresce com Alario formando dupla com Enner Valencia.

Apenas 40 segundos depois da entrada do argentino, ele próprio, Alario, marcou 2 x 2.