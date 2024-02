Flamengo leva Flu a décimo clássico sem vencer e faz gol mais bonito do ano

Golaço!

Pedro foi o melhor em campo, com um gol e uma assistência.

A vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 x 0 praticamente garante a conquista da Taça Guanabara. Para perder o troféu, o rubro-negro teria de ser derrotado pelo Madureira, na última rodada, o Fluminense vencer o Botafogo e tirar onze gols de saldo (19x8).

Tite mantém a melhor defesa da história do Flamengo no estadual, com apenas um gol sofrido e com o time reserva, contra o Nova Iguaçu, em João Pessoa.

O Maracanã não vê um gol de adversário do Flamengo desde 3 de dezembro, quando Clayson, do Cuiabá, marcou de pênalti sobre Rossi.

O Flamengo foi superior ao Fluminense por quase todo o jogo, mesmo com menos posse de bola e 45% de posse de bola. Foi preciso na marcação, com duas linhas de quatro e De Arrascaeta muito próximo a Pedro, quando o Fluminense tentava jogar.