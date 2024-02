Quantos minutos têm os jogos do Botafogo?

Dois do Palmeiras, um do Santos, um do Bragantino, o absurdo contra o Coritiba, um do Nova Iguaçu, um do Flamengo e este do Aurora.

Cinco vitórias viraram empates, um empate virou derrota e dois do Palmeiras foram virada nos acréscimos.

Tem coisas que só acontecem porque não se tem controle emocional. É disso que o Botafogo precisa cuidar.