Atentado ao Fortaleza exige greve e ação da CBF com Ministério da Justiça

A torcida uniformizada e as pessoas identificadas têm de ser processadas e responderem em todas as esferas cabíveis.

Mais do que isso, passou da hora de CBF e Ministério da Justiça traçarem ações conjuntas. Dirigentes vão a Brasília negociar nos gabinetes do Presidente da República, da Caixa Econômica Federal, do Presidente da Câmara. Todo tipo de beija-mão. Discutem financiamentos, refinanciamentos, apoios em eleições. Nos últimos quarenta anos de violência ligada ao futebol, houve uma ou duas reuniões com o Ministério da Justiça.

E vai morrer gente.

Já houve tiro contra o ônibus do São Paulo, a caminho do Morumbi, em janeiro de 2021. Já houve jogador ferido por pedra em ataque contra os jogadores do Bahia. Agora, bombas feriram seis jogadores do Fortaleza.

Não é força de expressão: vai morrer jogador.

E não se trata de esperar pela porta arrombada, porque ela já está estraçalhada há muitos anos. Perdemos a conta do número de torcedores mortos. Agora, estamos perdendo a contagem dos atentados contra jogadores.