Leo Ortiz joga Libertadores e Red Bull considera assunto encerrado

Apesar da correta declaração de Marcos Braz de agradecimento a Léo Ortiz por seu desejo de jogar no Flamengo e de esperar até 7 de março, quando se encerra a janela de transferências, dentro do Bragantino se considera o assunto já resolvido e se conta com a permanência.

Léo Ortiz está em Medellin, concentrado para o jogo da noite desta terça-feira, estreia na Libertadores contra o Águilas, da Colômbia.

O caso é um dos que demonstram a característica particular do mercado de transferências deste verão brasileiro: os grandes não podem tudo. O Bahia recusou a negociação do meia Cauly ao Palmeiras, o Fortaleza não vendeu Caio Alexandre nem ao Palmeiras nem ao Corinthians, negociou com o Bahia, e o Flamengo, até este momento, não convenceu a Red Bull a vender Léo Ortiz.