Internazionale transforma ataque de Simeone em miragem

Zanetti pediu horas de prazo. Lautaro Martínez foi para a Internazionale.

Justamente o melhor homem em campo, autor do chute, que deu rebote, e originou o gol da vitória de Arnautovic

Diz-se que o ataque de Simeone, no Atlético de Madrid, nunca foi tão forte. Em Milão, foi uma miragem.

Segundo melhor ataque da Champions League, fez gols em todas as partidas do torneio continental, marcou em 30 de suas 37 partidas da temporadas, mas quando pegou o rival mais forte, passou em branco. Finalizou sete vezes. Nenhuma no alvo.

O ataque miragem tomou ataque a partir de cobrança lateral, que se tornou o gol da vitória interista.

A Internazionale pensava não ter sido testada, por saber que a Série A da Itália não é mais parâmetro e que não enfrentava rival tão forte desde a final de Istambul, contra o Manchester City.