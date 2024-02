Supercopa Feminina tem recorde de público em domingo de clássicos no Brasil

O Vitória venceu o Bahia por 3x2 diante de 30 mil torcedores. O Itabirito vendeu mando de campo e levou o Atlético a Brasília, mas só carregou 10 mil pessoas ao Mané Garrincha.

Mas, na Neo Química Arena, 33.175 corintianas e corintianos viram o Corinthians conquistar a Supercopa pela terceira vez, ao vencer o Cruzeiro por 1x0.

A Supercopa foi recordista no domingo e, no fim de semana, perdeu só para Fortaleza 3 x 3 Ceará, que arrastaram 46.531 ao Castelão.

Dois fenômenos, o futebol cearense e a evolução do feminino. Vale lembrar que a semifinal da Supercopa, na quinta, carregou mais gente do que São Bernardo x Palmeiras e deu mais audiência na TV, 12 pontos, do que os sete conquistados pela Record TV em Botafogo de Ribeirão Preto 1x4 Corinthians.

Para voltar a ser o país do futebol, o Brasil precisa ser de meninas e meninos, homens e mulheres.