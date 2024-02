Corinthians recomeça e português, Antonio Oliveira, vence a Portuguesa

Jogou uma partida correta. Não extraordinária.

Estava tenso no início, correu risco de sofrer gol de Chrigor, mas reagiu com um pênalti estranho, em que Patrick encostou o braço em Fágner e o lateral corintiano caiu. A Portuguesa só tinha jogado na Neo Química Arena uma vez, em 2015, quando perdeu por 2 x 0, com Luiz Flávio de Oliveira como árbitro.

As coincidências foram o placar e o árbitro. Não os erros, porque o lance deste domingo foi duvidoso, não erro claro, e em 2015 não houve equívoco.

Desta vez, a Portuguesa teve chance de empatar. Começou bem o segundo tempo, até o lançamento de Maycon encontrar Yuri Alberto frente a frente com o goleiro Thomazella.

Yuri marcou o segundo gol do ano. A torcida desconfia e ele desencanta.

Maycon, como Malcom em 2015, foi o melhor em campo. O gol, os desarmes, o passe decisivo.