Canoagem mostra força e classifica Isaquias e mais 5 a Paris

Depois de anos dependente de Isaquias Queiroz internacionalmente, a canoagem de velocidade do Brasil surpreendeu no Pré-Olímpico das Américas e conquistou cinco vagas olímpicas, em quatro disciplinas diferentes: a canoa (C) e o caiaque (K) masculino e feminino.

Assim, a modalidade terá, em Paris, sua delegação mais diversa da história, ainda que a renovação siga sendo um problema, e que as chances de medalha se restrinjam a Isaquias.

Sem poder contar com Isaquias, que já havia conquistado vaga para o Brasil no C1 1.000m pelo Mundial, o país abriu a coleção de conquistas no Pré-Olímpico no C2 500m, com Filipe Vieira e Jacky Godmann. Em Paris, a dupla poderá ser outra, muito provavelmente com Isaquias no barco, e Filipe também poderá remar o C1.