NBB sabe pela imprensa de suspeita de manipulação e fica de mãos atadas

A Liga Nacional de Basquete (LNB) não recebeu qualquer comunicado, por parte da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) ou da Federação Internacional de Basquete (Fiba), sobre suspeita de manipulação de resultados no NBB.

A informação foi publicada na quinta-feira pela coluna do Ancelmo Góis, em O Globo. De acordo com o jornal, "os jogadores apontados na denúncia sequer estão devidamente registrados no sistema federativo" e um deles é estrangeiro e, depois, se transferiu para o México. Têm esse perfil um ex-jogador do Corinthians e um do Minas, que deixaram seus clubes há cerca de um ano.

Diretamente interessada na suposta denúncia, a LNB não recebeu qualquer alerta sobre o assunto, seja da CBB ou da Fiba. Uma fonte da liga disse ao Olhar Olímpico que a empresa que atende a LNB e a Fiba contra manipulação de resultados, a Genius Sports, foi consultada e disse não ter encontrado qualquer suspeita em jogos já analisados.