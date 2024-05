Chora, não, Mengão: jogue!

O problema agora ultrapassa o bufão John Textor.

O problema agora passa a ser quem quer concorrer com a gaiatice do dono do Botafogo.

Além do circo da CPI das Apostas, agora vemos treinadores como Renato Gaúcho apoiando o empresário para justificar más atuações de seu time e cartolas o acusando pelo mesmo motivo.

Trata-se de um desses raros casos em que ninguém tem razão, como na casa que não tem pão.

Já vimos, no ano passado, auxiliar de comissão técnica palmeirense dizendo que havia um sistema para impedir que o clube seguisse sendo campeão.

E o Palmeiras foi bicampeão, na bola, e na superação dos erros de arbitragem, como sempre aconteceu desde a invenção do futebol, sem esquecer as vezes em que os erros o beneficiaram.