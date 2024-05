Revezamento 4x100m falha no Mundial e tentará vaga olímpica na repescagem

O Brasil não conseguiu vaga olímpica nos revezamentos 4x100m neste sábado (4). Agora, terá nova chance amanhã (5), quando serão disputadas as repescagens do Mundial de Revezamentos, nas Bahamas.

A competição classifica um total de 14 equipes por prova a Paris-2024, sempre os dois primeiros colocados das baterias. No masculino, o time brasileiro deu azar de cair na mesma série de EUA e Itália, ouro e prata no Mundial do ano passado.

Como previsto, norte-americanos e italianos ficaram nas duas primeiras colocações. O Brasil completou em terceiro, com 38s79, mas bem atrás, abaixo inclusive do que fez no Pan do Chile, no ano passado. A equipe teve Rodrigo Nascimento, Renan Gallina, Erik Cardoso e Paulo André Camilo.