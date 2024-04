Anderson do Molejo era sobrinho de Elza Soares: 'Ouvi todos os conselhos'

Anderson era filho do compositor e produtor musical Ubirajara de Souza, conhecido como Bira Haway. Bira é irmão de Elza, segundo a assessoria do cantor do Molejo. "Eu ouvia todos os conselhos da Elza", completou em live do Balanço Geral (Record) em 2020.

O artista deixa a mulher, a administradora Paula Cardoso, e os quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

Você sabia que o talento está no sangue? Anderson Leonardo é sobrinho da cantora Elza Soares. Veja na #LiveDasVenenosas pic.twitter.com/cadWec9XkN -- Balanço Geral (@balancogeral) October 27, 2020

Quem era Anderson Leonardo?

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. Ele entrou no Molejo na década de 80 e viu a música "Caçamba" colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso.

Após o sucesso da canção, outras melodias conquistaram o público e as pistas de dança na voz de Anderson Leonardo. "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Cilada" e "Paparico", entre outras músicas.