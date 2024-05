As bruxas e os tabus que o futebol conhece e não é capaz de explicar

Japiassu, provocador, disse ao filho, tenso: "O Vasco é freguês do Fluminense e você está jogando sozinho. Faz logo 10 x 0 para o Vascão!"

Assim se fez. O texto delicioso está numa edição de grandes clássicos publicada por Placar, em que cada autor-torcedor escolhia a data e jogo reais. Japiassu preferiu a história real de um jogo inexistente.

Tem tabus pessoais. Zico nunca fez gol no Cruzeiro, Juary cansava de marcar pelo Santos em cima do São Paulo, mas nunca no Corinthians, Pelé castigava os corintianos, muito mais do que os são-paulinos. Messi tem quatro gols no Brasil, mas nunca por eliminatórias, nem Copa América, nem Copa do Mundo, confronto este que não aconteceu depois de Maradona.

Hoje também haverá escritas para se desfazer. O São Paulo perdeu sete de seus últimos dez jogos contra o Vitória, em Salvador, todos disputados nos últimos 21 anos. O Vasco jamais venceu na Arena da Baixada, hoje Ligga Arena, pelo Brasileirão. São 12 derrotas e quatro empates, desde o último triunfo em Curitiba, em 1998.

O Brasileirão tem sua fé, no que existe, no que dura um tempo e no que parece nunca mudar. Um livro fabuloso chamado "Cuando Nunca Perdíamos", em espanhol, sobre a história do Barcelona no tempo em que parecia nunca vencer, lembra dos cinco chutes nas traves de Berna, na decisão da Copa dos Campeões da Europa de 1961, vencida pelo Benfica.

Os postes, na Suíça, ainda eram quadrados. A bola batia na quina e saía. A conclusão do autor é que, se fossem redondas, como hoje, ao menos uma das finalizações resultaria em gol, por tocar do lado de dentro da trave e parar no fundo da rede. Kocsis, vice-campeão mundial pela Hungria no mesmo estádio, foi vice da Europa pelo Barcelona.