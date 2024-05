Paul Auster: morre o homem, mas o escritor e seus livros não morrem jamais

Aí abri meu Instagram (geringonça que ocupa nossos preciosos instantes de vacilação e tédio) e Paul Auster apareceu ao lado dela, ao lado de Siri Hustvedt, que essa sim, li (mas não muito. Para quem gosta de ler e é um pouco rígido consigo, nunca se leu o suficiente). Siri Hustvedt foi casada com Paul Auster por 43 anos e esteve ao seu lado também nos dois últimos, os anos do câncer de Paul. Em suas redes sociais, ela dava notícias da Cancerlândia, o tenebroso país que também visitei com meu pai.

(As notícias da Cancerlândia do meu pai eu dei no livro "As pequenas chances".)

Mas as notícias agora nem eram exatamente da morte, ou não apenas dela. Eram mais de seus arredores, da impossibilidade da própria notícia. "Fui ingênua, mas imaginei que seria eu a pessoa a anunciar a morte do meu marido, Paul Auster".

Aqui, imagino a dor de uma mulher que perdeu o companheiro de décadas e perdeu também a perda como lugar íntimo. Imagino a confusão, o baque (porque a morte, mesmo que esperada, é sempre um baque), a clausura de um coração que bate apertado demais, o céu nublado invadindo a casa, os corredores todos tomados pela névoa cinza, fuligem, tristeza. Imagino porque conheço a sensação de estar perdida, os hábitos todos que constituem a rotina agora tornados estranhamento puro.

"Ele morreu conosco, sua família, ao redor dele em 30 de abril de 2024 às 18:58. Algum tempo depois, eu descobri que antes mesmo que seu corpo fosse levado de nossa casa, as notícias de sua morte circulavam na mídia e os obituários já tinham sido postados."