Revezamento 4x100m masculino chega em má fase para buscar vaga olímpica

Individualmente, os tempos também foram ruins nos EUA. O melhor foi Paulo André, com um 10s14 em 6 de abril. Mas depois ele fez um 10s33 e um 10s67 em torneios nos EUA, muito distante do seu melhor. Já os dois brasileiros com sub10 preocupam. Felipe Bardi não corre desde março, quando fez 10s24, enquanto Erik Cardoso fez todas suas quatro apresentações acima de 10s37 e é só o oitavo do ranking nacional.

"Fizemos treinos bons, com evolução na velocidade de passagem do bastão, e estamos confiantes no nosso objetivo que é a vaga olímpica", disse, via assessoria, o técnico Victor Fernandes, contratado só para treinar este revezamento. As competições não mostraram isso, exceto por um 20s28 de Renan Gallina nos 200m, exibição muito perto do índice olímpico.

Cada equipe terá duas chances. A primeira, neste sábado, com quatro baterias por prova, classificando sempre os dois primeiros. Depois, a repescagem, no domingo, terá mais três baterias, novamente classificando os dois primeiros. São 14 vagas distribuídas por prova, restando duas para serem atribuídas pelo ranking mundial, em junho,

O Brasil tem chances reais em todos os cinco revezamenos, mas se deu muito mal em todos os sorteios. Em quatro das cinco provas, terá os EUA como adversário. No 4x100 masculino, também corre contra a Itália, segunda melhor do ranking mundial de 2023. No 4x100m feminino, contra a Suíça, segunda do ranking de 2024.

Pensando em medalha olímpica, a maior esperança é o 4x400m masculino, já que o país tem três atletas com índice olímpico nos 400m: Alison 'Piu', Lucas Carvalho e Matheus Lima. A equipe, porém, não poderá contar com Piu nas Bahamas, nem em uma eventual eliminatória da Olimpíada, marcada para o mesmo dia da final dos 400m com barreiras em Paris.

Matheus também está classificado nos 400m com barreiras nos Jogos, vai precisar fazer escolhas, mas participa do Mundial de Revezamentos. O time deu azar de cair na mesma bateria da Jamaica, e terá que vencer Bélgica e Nigéria para conseguir a vaga olímpica ainda hoje.