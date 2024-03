Pinheiros busca equilíbrio para seguir maior clube olímpico, diz presidente

O clube paulistano, assim como co-irmãos da cidade, e gigantes como Minas Tênis Clube (BH), Praia Clube (Uberlândia), Flamengo (Rio), Sogipa (Porto Alegre) e Curitibano (Curitiba), há anos convive com interesses internos distintos. A maior parte das receitas deles vêm dos sócios, que nem sempre ficam felizes de ver o dinheiro pagando salário de atleta profissional.

Ao mesmo tempo, parte da estrutura esportiva desses clubes, utilizada também pelos sócios, foi financiada com recursos públicos, seja por fomento, Lei de Incentivo ou Loterias. E a contrapartida aguardada é que isso volte ao esporte de formação e de alto rendimento de alguma forma.

No Pinheiros, só o investimento direto do clube no esporte vai chegar perto de R$ 60 milhões este ano. "O Pinheiros tem investido dinheiro do sócio no esporte, mas o sócio adora. Ele tem o prazer de estar junto, mas claro que você não pode fazer estripulias. Por isso que queremos cada vez mais modificar esse trabalho. Tenho mais um ano e meio de gestão e espero que antes de pensar em reeleição eu tenha, não alterado totalmente esses números, mas os melhorado, para ter mais investimento de fora e menos do sócio", afirma Brazolin.

Se nos primeiros anos da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) o Pinheiros nadou de braçada e liderou a lista de quem mais arrecadou, atualmente o clube dos Jardins ficou bem para trás de rivais como o Flamengo. Os cariocas arrecadaram R$ 9,6 milhões só no ano passado, sendo mais de R$ 6 milhões somente com doações de pessoas físicas.

Clube da elite paulistana, o Pinheiros tem potencial para arrecadar milhões de reais só de seus sócios, mas Brazolin sabe que o trabalho não é fácil. "Estamos fazendo projetos para que a gente converse com o sócio. Mesmo com parte do PIB aqui dentro, explicar como doar não é tão simples. O Flamengo pegou R$ 6 milhões, mas é o Flamengo. Eu já trabalhei muito com as lojas do Corinthians e sei o que é a paixão do futebol. Estamos aprendendo e perguntando para quem sabe usar, como eles."