Sem clube, ginasta ex-seleção brasileira aposta no Onlyfans

Campeão sul-americano de ginástica artística com a seleção brasileira em 2021, Rankiel Neves abriu recentemente um perfil no Onlyfans, plataforma conhecida pela distribuição paga de conteúdos de sensuais a pornográficos. No caso dele, não há fotos explícitas.

A decisão veio depois de não ter o contrato renovado pelo Minas Tênis Clube, clube que defendeu durante toda a carreira adulta, até o ano passado. "O Minas era uma fonte de renda que eu tinha. Por ter deixado o clube, perdido a fonte de renda, isso ajudou a incentivar", explica.

Destaque na base, Rankiel foi o terceiro melhor juvenil do país em 2017, quando ajudou o Brasil a faturar o título sul-americano da categoria. No adulto, disputou o torneio continental de 2021 e levou o bronze no cavalo com alças, sua especialidade. No Brasileiro do ano passado, foi sétimo no aparelho..