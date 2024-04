Brasil conquista nova vaga olímpica na canoagem, e Isaquias buscará 2 ouros

Nos EUA, no Pré-Olímpico, Jacky e Filipe completaram a prova mais de 4s à frente de Alix Plomteux e Craig Spence, do Canadá, medalhistas de ouro no Pan do ano passado. Cuba, campeã olímpica em Tóquio-2020, não mandou barco para a seletiva - Fernando Jorge, seu principal nome, desertou em 2022.

Agora o Brasil pode levar até três canoistas a Paris, e escalá-los conforme interesse da comissão técnica. Isaquais e Filipe devem remar a prova individual, e no barco em dupla o único nome certo é Isaquias. Filipe tem tempos melhores, mas rema do mesmo lado que Isaquias, o que desequilibra o barco. Jacky, por remar do lado oposto, é a opção mais natural.